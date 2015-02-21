В ЕС 23 февраля обсудят вопросы оказания гуманитарной помощи Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время пресс-конференции сказала депутат Европарламента от Германии, сопредседатель фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, которая побывала в Донецкой области.

«В понедельник в Брюсселе мы будем иметь разговоры о гуманитарной помощи всему региону Донбасса», - сказала Хармс.

Депутат Европарламента, говоря об очередной российский «гуманитарный конвой», что на этой неделе заехал в Украину, обратила внимание на то, что гуманитарная помощь не должна быть политизированной и должна оказываться в подобных ситуациях через международные благотворительные организации.

«Было бы хорошо, чтобы больше не было этих белых конвоев, потому что гуманитарная помощь не должна быть политизирована. Мы имеем Международный Красный Крест. Если бы Россия действительно хотела бы помочь жителям Донецкой и Луганской области, она должна была передать эту гуманитарную помощь Красному Кресту, а Красный Крест уже тогда распределял эту помощь», - отметила она.

Читайте такжеВ Европарламенте состоятся консультации относительно миротворцев на Донбассе Хармс подчеркнула, что Евросоюз предоставил очень много гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, но не делал из этого «столько шума и рекламы».