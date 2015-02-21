Турчинов: Россия блокирует решение о перекрытии украинско-российской границы
16:00, 21 февраля 2015Политика
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Российская агрессия будет продолжаться, пока не будет перекрыт украинско-российскую границу, однако РФ блокирует рассмотрение и принятие решения.
РФ блокирует рассмотрение решение о перекрытии границы / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова.
По его словам, перекрытие границы - это первая задача, которая должна быть решена, «в том числе при участии миротворческих подразделений». «Без этого агрессия будет перманентной», - подчеркнул Турчинов.
Читайте такжеУкраина представила доказательства военной агрессии России - ТурчиновСекретарь СНБО подчеркнул, что «все российско-террористические группировки, которые находятся на захваченной территории, понимают, что как только будет перекрыта граница, они не продержатся и нескольких недель», поэтому Россия всячески блокирует рассмотрение и принятие этого решения.
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