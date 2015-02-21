Президент назначил нового главу Запорожской ОГА
Президент Украины Петр Порошенко назначил Валентина Резниченко председателем Запорожской областной государственной администрации.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства, отвечая на вопрос журналистов, объяснил, что «столь долгое назначение» связано именно с тем, чтобы «найти фигуру, которая будет работать исключительно на Запорожский регион».
Читайте такжеПорошенко во Львове представил нового председателя Львовской ОГА (фото)Представляя Резниченко, президент охарактеризовал его как человека сильного, решительного, разбирающегося как в экономических вопросах, так и в вопросах безопасности, и отметил, что лично знает его 15 лет, и доверяет ему.
Резниченко родился 22 апреля 1972 года в Днепропетровске.
С 1996 года работал в группе компаний ООО "Украинский медиа холдинг". В 2003 году был назначен на должность вице-президента ООО "Украинский медиа холдинг".
С августа 2014 года Резниченко возглавлял Украинский государственный центр радиочастот.
Предыдущий председатель ОГА Валерий Баранов подал в отставку 27 октября 2014 года.