"Донбасс для него – чемодан без ручки": российский оппозиционер рассказал о "головной боли" Путина

Путин понимает, что не может захватить территорию, на которую нацелился некогда.

Российский оппозиционер Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело» и член политсовета партии «Союз Правых Сил» убежден, что вторжение на Донбасс было глубокой ошибкой Путина.

Об этом он заявил в ходе беседы на "Радио свобода".

"По Крыму вопрос не будет решен, пока у власти эта команда. Относительно Донбасса в принципе договориться можно. Донбасс был глубокой ошибкой Путина. Донбасс для него – чемодан без ручки. Это его постоянная головная боль. Он понимает, что не может захватить территорию, на которую нацелился некогда, а нацелился на значительную часть территории Украины. Поэтому, конечно, с Донбасса ему надо идти. Но идти, не потеряв лицо. Это в принципе возможно, но для этого нужно элементарное доверие между ним и тем, кто будет президентом Украины на следующий срок", - считает политик.

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Он также добавил, что в РФ не только руководство, но и значительная часть граждан не осознали до сих пор, что Украина – независимое государство.

"Про Прибалтику это якобы поняли. Их не любят, они – плохие, «фашисты», но все же независимые", - констатировал Гозман.