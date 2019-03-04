"Еще пять лет войны и окончательное истощение народа": экс-министр предупредил о последствиях в случае переизбрания Порошенко

Петр Порошенко правит, исходя из определенных закономерностей - собственное обогащение и использование государственных рычагов для этого.

Бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой назвал главные ошибки Петра Порошенко посту президента.

Об этом он написал в своей колонке на "Главреде".

"Петр Порошенко правит, исходя из определенных закономерностей - собственное обогащение и использование государственных рычагов для этого. Сравниваю Порошенко с Путиным, который, придя к власти, посадил Ходорковского, забрал активы у Березовского, Гусинского и других и передал их своим КГБистам, а фактически - самому себе. То же самое сделал Порошенко - и будет делать дальше. Он выстраивает собственную империю и хочет задушить любые свободы и сопротивление благодаря захвату телевидения. Сейчас стало известно, что Порошенко еще президенту Ющенко предлагал захватить банки и имущество, которое стоит за ними, путем процедуры закрытия этих банков, как это и было сделано Гонтаревой", - считает экс-министр.

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Лановой также уверен, что нельзя простить нынешнему президенту гибель людей в Иловайске, Дебальцево, в ДАП, поскольку настоящий главнокомандующий думает о сохранении жизни своих воинов, а не объектов недвижимости.

"Порошенковский режим разрушил рыночные отношения в стране, расколол общество на тех, кто получает услуги бесплатно, и на тех, кто платит полностью. Этот режим забрал деньги из инновационных рынков на финансирование сверхприбылей Нафтогаза. Чрезмерные цены и тарифы разрушают малый и средний бизнес и делают невозможным формирование среднего класса. И еще одно - выбрасывание на "свалку истории" наших пенсионеров, которые не могут ни лечиться, ни греться в своих домах, ни принимать дома своих детей и гостей. У них забрали оставшуюся жизнь", - пишет Лановой.

Бывший министр считает, что эти "ошибки" Порошенко перекрывают любые искусственные мнимые достижения.

"Пребывание Порошенко у власти гарантирует нам еще пять лет войны и окончательное истощение народа и производственных мощностей. Не исключаю хаоса в наших городах и селах. И это абсолютно соответствует стратегиям Кремля", - добавил он.