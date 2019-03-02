Правительство США требует от России немедленного освобождения пленных украинских моряков

В свою очередь, министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз поблагодарила за принципиальную позицию США относительно освобождения наших военнопленных.

Правительство США по-прежнему требует от Российской Федерации немедленного освобождения пленных украинских моряков.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины, об этом заявил директор Агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших без вести во время конфликтов Келли МакКеги во время встречи с министром по делам ветеранов Ириной Фриз в Пентагоне.

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Во время встречи речь шла о направлениях деятельности Агентства. В частности, о работе лаборатории по идентификации останков тел без вести пропавших, коммуникации с семьями военнослужащих, информационной и просветительской деятельности. Отдельно остановились на международном сотрудничестве и привлечении высших учебных заведений к такой деятельности, а также на инновациях в сфере исследования и анализа.

"Спасибо за принципиальную позицию США относительно освобождения наших военнопленных. На сегодня без вести пропавшими считаются 73 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 14 представителей Национальной гвардии и 5 пограничников. В 2018 году парламентом был принят закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести». Согласно этому нормативно-правовому акту создан Реестр без вести пропавших лиц. Вызовом для нас является вопрос идентификации. Поэтому нам нужен опыт успешной деятельности лаборатории по идентификации вашей Агентства", - подчеркнула Фриз.

Министр также сообщила об открытии 18 февраля Гуманитарного тренингового центра в Днепре, который, собственно, призван повысить уровень квалификации персонала и межведомственную координацию всех причастных к этому процессу служб. Речь идет о специалистах по судебно-медицинской экспертизе, Национальной полиции, а также представителях Вооруженных сил Украины.

МакКеги заверил в готовности предоставить совещательную помощь Украине в становлении этого центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Мы осуществляем особый вид опеки над нашими военными. Возвращаем их домой даже через много лет. Они достойно выполнили свой долг, и это наше уважение им и их семьям", - сказал он.