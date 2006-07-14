Матерацци защищает Зидана

Центральный защитник сборной Италии Марко Матерацци, в финале чемпионата мира спровоцировавший удаление капитана сборной Франции Зинедина Зидана, заявил, что французский полузащитник не должен быть лишен "Золотого мяча". По его словам, своими действиями на поле Зидан заслужил эту награду, сообщает Sporting Life.

Напомним, что ФИФА начала расследование инцидента в финальном матче ЧМ-2006, когда на 110-й минуте Зидан ударил головой в грудь Матерацци, после чего аргентинский рефери Орасио Элисондо показал французу красную карточку. Президент ФИФА Йозеф Блаттер уже заявил, что его организация может лишить француза "Золотого мяча" за поведение, противоречащее спортивной этике.

"Несправедливо лишать Зинедина Зидана награды. Ведь на чемпионате мира в Германии он был лучшим", - заявил итальянец. Матерацци также в очередной раз отверг все обвинения в том, что он оскорбил семью Зидана, и это вызвало ответную реакцию со стороны француза. "Я придерживал его за футболку, затем мы обменялись резкими словами. Я ожидал устной реакции Зидана, но никак не удара головой", - отметил чемпион мира.

Несмотря на произошедший инцидент, Матерацци сказал, что его мнение о Зидане не изменилось. "Я всегда восхищался этим футболистом. В моей коллекции есть даже одна из его футболокк. Когда я играл в "Перудже", а он – в "Ювентусе", мы обменялись футболками", - объяснил защитник.

Лента.ру