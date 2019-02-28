Новый законопроект о незаконном обогащении: коррупционеров предлагают сажать на срок до 5 лет

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 368-5. Порошенко подал в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Президентским законопроектом об уголовной ответственности за незаконное обогащение предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона № 10110 от 28 февраля.

"Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 368-5, согласно которой признается уголовно наказуемым приобретение лицом, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере (превышающем одну тысячу необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любой другому лицу", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается, что такие действия будут наказываться лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. "Также предполагается более строгая ответственность, если такие деяния совершены должностным лицом, занимающим ответственное положение (наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества), а также должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества)", - также отмечается в пояснении.

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В то же время уточняется, что при таком подходе обязанность доказывания отсутствия законных оснований для приобретения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов будет возлагаться на органы досудебного расследования, что будет основываться на конституционных предписаниях, которые гарантируют презумпцию невиновности лица и недопустимость привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (статьи 62, 63 Конституции Украины).

"Включение такого признака незаконного обогащения, как отсутствие законных оснований для приобретения активов в собственность, основывается на положениях Закона Украины "О предотвращении коррупции", согласно которому критерием определения выгоды неправомерной, представляющей коррупцию, является именно отсутствие законных оснований для получения тех или иных выгод. Это преступление будет относиться к коррупционным преступлениям, а его расследование будет осуществляться Национальным антикоррупционным бюро Украины. Кроме того, поскольку за незаконное обогащение предполагается применять такое дополнительное наказание, как конфискация имущества, предлагается согласовать новую статью 368-5 со статьей 59 Уголовного кодекса Украины, которая определяет основы применения конфискации имущества, предусмотрев, что конфискация имущества может применяться за совершение незаконного обогащения, независимо от его тяжести, а не только в случаях, когда такое преступление является тяжким или особо тяжким", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом также предусмотрен ряд других изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины для обеспечения комплексного и непротиворечивого регулирования данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает гражданина доказывать, что ее состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину гражданина является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».