Шокин: Закон должен действовать для всех одинаково

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, по словам Виктора Шокина, его первые шаги после назначения на должность Генерального прокурора имеют целью сделать украинскую прокуратуру более эффективной, а ее кадровый состав обновить за счет молодых специалистов.

В то же время он подчеркнул важность основных приоритетов в своей будущей деятельности. «Важнейшими приоритетами в работе прокуратуры на сегодня расследование преступлений против участников Революции Достоинства, возврата средств, незаконно выведенных бывшими высокопоставленными лицами за пределы Украины, и борьба с коррупцией», - отметил Шокин. Также он выразил уверенность, что значительный опыт иностранных партнеров по практическому применению законодательства по борьбе с коррупцией должен в этом помочь.

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«Закон должен действовать для всех одинаково», - подчеркнул руководитель прокуратуры, добавив, что принцип безусловного выполнения Закона является очень важным для демократического государства, ведь Украина безвозвратно выбрала путь евроинтеграции.

Посол США Джеффри Пайетт, в свою очередь, поздравил Генерального прокурора Виктора Шокина с назначением. Он подчеркнул важность расследования всех резонансных дел: «Это должно продемонстрировать верховенство права и демократичность вашей правовой системы. Это будет очень важный сигнал для украинцев - что обещания Майдана воплощаются в жизнь».

Встреча прошла в конструктивном русле. Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, подчеркивается в сообщении.