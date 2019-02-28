Сытник о декриминализации незаконного обогащения: доходы коррупционеров легализованы (видео)

По мнению директора НАБУ, решение Конституционного суда о неконституционности статьи о незаконном обогащении является огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник прокомментировал решение Конституционного суда о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, заявив, что 5 лет работы потеряно, а все незаконно полученные доходы легализованы.

Читайте такжеВсе уголовные производства о незаконном обогащении будут закрыты - НАБУ

Об этом говорится в заявлении Сытника, видеозапись которого размещена на странице НАБУ в Facebook. По убеждению Сытника, решение Конституционного суда о незаконном обогащении является огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине.

«Это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения, потому что все дела должны быть закрыты, так как с момента вынесения решения эта норма считается неконституционной и, соответственно, теряет силу. Вернуть назад это решение нельзя, решение не обжалуется и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно. То есть все состояния, которые было получены незаконным путем, все состояния, законность которых нельзя объяснить, сейчас они легализованы», - заявил он.

«Это очень плохо, потому что это влияет на отношения с нашими международными партнерами, поскольку введение ответственности за незаконное обогащение было частью договоренностей с МВФ, это было частью договоренностей по визовой либерализации со странами ЕС, очень трудно сейчас прогнозировать последствия такого решения для Украины», - отметил он.

По словам директора НАБУ, в очередной раз включились политические механизмы противодействия антикоррупционной реформе. «Это не первое решение, которое было направлено против антикоррупционной реформы, но это первая попытка, которая имеет необратимый характер. То есть сейчас мы имеем легализацию капиталов, полученных незаконным путем, и исправить эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, потому что это деяние декриминализировано», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Конституционный суд обнародовал свое решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое 26 февраля.

Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что глава государства в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

В свою очередь, президент Петр Порошенко заверил, что в новом законопроекте, который будет представлен в парламент после обнародования и анализа решения Конституционного суда, статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».