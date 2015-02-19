Савченко отказалась от инъекций глюкозы

Украинская летчица Надежда Савченко отказалась от инъекций глюкозы, которыми поддерживали ее здоровье во время голодовки.

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