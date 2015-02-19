Савченко отказалась от инъекций глюкозы
17:24, 19 февраля 2015Политика
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Украинская летчица Надежда Савченко отказалась от инъекций глюкозы, которыми поддерживали ее здоровье во время голодовки.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Николай Полозов.
Последние два месяца украинская летчица Надежда Савченко голодала, требуя возвращения на родину.
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Как сообщал УНИАН, украинская летчица Надежда Савченко попросила Парламентскую ассамблею Совета Европы выступить гарантом обеспечения ее обследования независимым консилиумом врачей.
Надежда Савченко отказалась от инъекций глюкозы
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