В НАТО выразили солидарность с Венгрией насчет украинского закона об образовании

В Альянсе напоминают о необходимости выполнения Украиной рекомендаций Венецианской комиссии.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляет, что все союзники по НАТО выражают солидарность с Венгрией относительно украинского закона об образовании.

Об этом говорится на сайте НАТО по итогам визита Геттемюллер в Будапешт и ее встреч с венгерскими чиновниками и, в частности, министром внешней экономики и иностранных дел Петером Сийярто и министром обороны Тибором Бенко.

Заместитель генсека НАТО выразила благодарность Венгрии за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в том числе за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и медицинское обслуживание раненых украинских военных.

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Относительно заседаний Комиссии Украина-НАТО Геттемюллер подчеркнула, что это является «центральным элементом нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины». Также она отметила, что эта Комиссия является мощным инструментом для сохранения правительством Украины ориентира на внедрение реформ.

«Союзники действуют в знак солидарности с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и оценке Годовой (национальной) программы Украины все союзники настойчиво призывают Украину полностью воплотить рекомендации Венецианской комиссии», - отметила Геттемюллер.

Как сообщал УНИАН, согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Затем глава МИД Венгрии заявлял, что Будапешт предлагает Киеву заключить соглашение о защите национальных меньшинств. Соглашение должно предусматривать разрешение на свободное пользование родным языком нацменьшинств в религии, культуре, образовании и государственном управлении.

13 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что пути назад относительно принятого в 2017 году Верховной Радой закона об образовании нет, но необходимо продолжать консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Он подчеркнул, что цель закона об образовании не заключается в ассимиляции венгров, а в открытии шансов для самореализации венгерского меньшинства в Украине.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.