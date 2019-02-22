Венгрия не сможет заблокировать сотрудничество Украины и НАТО - вице-премьер

Украинские чиновники продолжают сотрудничать со странами Альянса, заявила Климпуш-Цинцадзе.

Несмотря на попытки Венгрии блокировать сотрудничество Украины с НАТО, украинские чиновники сотрудничают со странами Альянса.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Прямой".

По ее словам, Венгрия заняла неконструктивную позицию и позицию шантажа и захвата повестки дня комиссии Украина-НАТО, и недопущения проведения комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны или министров иностранных дел или глав государств и правительств.

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"Вместе с тем, мы видим, что члены Альянса помогают нам совместно искать формулы, каким образом... и такого высокого уровня диалог все же происходит. Буквально неделю назад наш министр обороны принимал участие в неформальном завтраке со всеми другими министрами обороны стран-членов Альянса в Брюсселе во время их министерской встречи. И этот диалог происходит. И другие формулы были найдены в общей коммуникации, в общем взаимодействии между странами Альянса и, например, Украиной и Грузией. Поэтому этот шантажне удается Венгрии в полной мере", - заявила она.

Она отметила, что Украина будет выполнять решение Венецианской комиссии относительно сроков внедрения седьмой статьи закона об образовании.

"Тогда, я думаю, манипуляция с аргументами о неготовности Киева к диалогу полностью будет нивелирована. А вот такие резкие заявления, они, очевидно, не способствуют тому, чтобы наш политический класс, если так можно сказать, наши народные депутаты с готовностью поддерживали какие-то изменения", - отметила вице-премьер.

Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинский закон об образовании является "полуфашистским".

Добавим, ранее глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что союзники Украины в Североатлантическом альянсе настаивают на восстановлении официальной работы комиссии Украина-НАТО.