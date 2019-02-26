Суд арестовал на месяц экс-главу Генштаба времен Януковича

Владимир Замана в комментарии журналистам заявил, что его «преследование военной прокуратурой» – это попытка показать борьбу с врагами перед президентскими выборами.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство военных прокуроров о содержании Владимира Заманы под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении, которое огласил судья Вячеслав Пидпалый, говорится: «ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Владимира Заманы удовлетворить. Применить в отношении Заманы меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года».

Также судья добавил, что постановление может быть обжаловано в течение пяти суток в Киевском апелляционном суде.

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Сам Замана в комментарии журналистам заявил, что его «преследование военной прокуратурой» – это попытка показать борьбу с врагами перед президентскими выборами и сказал, что он не намерен сдаваться: «Мы с адвокатами будем доказывать и бороться. Когда все это закончится. Надеюсь, что я дам ответы на все вопросы. Если, конечно, меня будут допрашивать, а не просто закроют, чтобы я не участвовал в президентской кампании».

Он также уточнил по поводу своих слов относительно президентской кампании: «власть хочет показать, что она работает, борется, в том числе и такими методами».

Также он добавил, что его ни разу не вызвали на допрос.

Один из прокуроров Виктор Король заявил журналистам о том, что сегодня на суде были обнародованы далеко не все аргументы в пользу обоснованности подозрения из-за того, что многие материалы дела содержат секретную информацию.

«То, что вы услышали – это лишь верхушка айсберга, поскольку материалы расследования содержат значительное количество документов, что являются государственной тайной».

Прокуроры просили применить содержание под стражей для Заманы без указания срока. Суд ограничился одним месяцем. При этом максимальный срок меры пресечения не может превышать два месяца.

Прокурор Король отметил, что, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, досудебное следствие может длиться до года. Дело против Заманы возбуждено в начале февраля.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля стало известно о задержании экс-руководителя Генштаба ВСУ (с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014) Заманы.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.