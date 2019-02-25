Порошенко рассказал, кем мечтает стать после окончания президентства

Президент признался, что работа европарламентария является «достойной работой», о которой он мечтает.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента после завершения президентской каденции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время молодежного форума «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Киевской области.

Он подчеркнул, что Украина еще никогда не была так близка к ЕС, как сегодня.

По словам Порошенко, достижениями, открывшими путь к новым уровням партнерства, являются подписание и вступление в силу Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС и «безвиз».

«Стратегическая цель - не позднее 2023 года подать заявку на членство в ЕС и получить План действий относительно членству в НАТО», - подчеркнул президент.

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Он отметил, что речь идет не о формальных жестах, а о степени взаимодействия, когда амбиции Украины получат шанс стать реализованными.

«Достичь этого непросто, но это необходимо, а значит - возможно», - сказал Порошенко.

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать... уже после президентской каденции, я говорю: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента», - заявил он.

Глава государства напомнил, что только страна-член Евросоюза может делегировать в Европарламент своих представителей.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037).

19 февраля президент Порошенко подписал закон в Верховной Раде.

20 февраля закон был опубликован в газете «Голос Украины», 21 февраля он вступил в силу.