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Порошенко рассказал, кем мечтает стать после окончания президентства

20:05, 25 февраля 2019
Политика
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Порошенко мечтает стать депутатом Европарламента / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время молодежного форума «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Киевской области.

Он подчеркнул, что Украина еще никогда не была так близка к ЕС, как сегодня.

По словам Порошенко, достижениями, открывшими путь к новым уровням партнерства, являются подписание и вступление в силу Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС и «безвиз».

«Стратегическая цель - не позднее 2023 года подать заявку на членство в ЕС и получить План действий относительно членству в НАТО», - подчеркнул президент.

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Он отметил, что речь идет не о формальных жестах, а о степени взаимодействия, когда амбиции Украины получат шанс стать реализованными.

«Достичь этого непросто, но это необходимо, а значит - возможно», - сказал Порошенко.

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать... уже после президентской каденции, я говорю: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента», - заявил он.

Глава государства напомнил, что только страна-член Евросоюза может делегировать в Европарламент своих представителей.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037).

19 февраля президент Порошенко подписал закон в Верховной Раде.

20 февраля закон был опубликован в газете «Голос Украины», 21 февраля он вступил в силу.

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Теги: #Порошенко#Европарламент