В Украине ликвидировали две должности заместителя генпрокурора

Таким образом, в штате Генеральной прокуратуры были сокращены две должности заместителя генерального прокурора Украины, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отныне генеральный прокурор Украины будет иметь первого заместителя, четырех заместителей и заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора, отмечается в сообщении.

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