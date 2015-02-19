В Украине ликвидировали две должности заместителя генпрокурора

11:40, 19 февраля 2015
Политика
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Генеральным прокурором Украины полностью укомплектован высший руководящий состав Генеральной прокуратуры и приведена штатная численность своих заместителей в соответствие с требованиями нового Закона Украины «О прокуратуре» еще до вступления в силу. 

УНІАН

Таким образом, в штате Генеральной прокуратуры были сокращены две должности заместителя генерального прокурора Украины, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отныне генеральный прокурор Украины будет иметь первого заместителя, четырех заместителей и заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора, отмечается в сообщении.

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