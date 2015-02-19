В Украине ликвидировали две должности заместителя генпрокурора
11:40, 19 февраля 2015Политика
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Генеральным прокурором Украины полностью укомплектован высший руководящий состав Генеральной прокуратуры и приведена штатная численность своих заместителей в соответствие с требованиями нового Закона Украины «О прокуратуре» еще до вступления в силу.
В штате Генпрокуратуры сокращены две должности заместителя генпрокурора / УНИАН
Таким образом, в штате Генеральной прокуратуры были сокращены две должности заместителя генерального прокурора Украины, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
Отныне генеральный прокурор Украины будет иметь первого заместителя, четырех заместителей и заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора, отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ МВД анонсировали сокращение числа правоохранителейГенеральная прокуратура работает в штатном режиме и дальше будет осуществлять оптимизацию штатной численности прокуроров, о чем регулярно будет информировать общественность.
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