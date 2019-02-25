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Порошенко заявил, что уровень угрозы со стороны РФ остается слишком высоким

17:12, 25 февраля 2019
Политика
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По его словам, конституционные изменения относительно курса Украины в ЕС и НАТО являются «точкой невозврата в Советский Союз / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время Совета регионального развития Киевской области.

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По его словам, конституционные изменения относительно курса Украины в ЕС и НАТО являются «точкой невозврата в Советский Союз, Российскую империю, тоталитарных режимов».

«Почему это так важно? Мы хотим отвести угрозу от нашей страны. Мы, украинцы, хотим мира, мы хотим покоя, а пока Украина не получит членства в ЕС и НАТО, ни мира, ни покоя нам никто гарантировать не может», - сказал он.

«Угроза со стороны государства-агрессора, со стороны РФ, остается слишком высокой», - заявил глава государства и добавил, что отвести эту угрозу может только расширение евроатлантической системы безопасности на Украину, превращение нашего государства в регионального лидера в экономике, сфере безопасности и уровне благосостояния.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037). 19 февраля Порошенко подписал закон в Верховной Раде.

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Теги: #Россия#Порошенко