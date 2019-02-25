Отвести эту угрозу может только расширение евроатлантической системы безопасности на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень угрозы со стороны РФ остается слишком высоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время Совета регионального развития Киевской области.

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По его словам, конституционные изменения относительно курса Украины в ЕС и НАТО являются «точкой невозврата в Советский Союз, Российскую империю, тоталитарных режимов».

«Почему это так важно? Мы хотим отвести угрозу от нашей страны. Мы, украинцы, хотим мира, мы хотим покоя, а пока Украина не получит членства в ЕС и НАТО, ни мира, ни покоя нам никто гарантировать не может», - сказал он.

«Угроза со стороны государства-агрессора, со стороны РФ, остается слишком высокой», - заявил глава государства и добавил, что отвести эту угрозу может только расширение евроатлантической системы безопасности на Украину, превращение нашего государства в регионального лидера в экономике, сфере безопасности и уровне благосостояния.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037). 19 февраля Порошенко подписал закон в Верховной Раде.