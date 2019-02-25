Замане инкриминируют госизмену по предварительному сговору с Януковичем

25 февраля Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании Замане меры пресечения.

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане инкриминируется совершение государственной измены по предварительному сговору с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила в Facebook.

«Бывшему руководителю Генерального штаба инкриминируется совершение по предварительному сговору с Януковичем государственной измены», - говорится в сообщении.

По словам Сарган, Замана подозревается в совершении деяний в ущерб обороноспособности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной безопасности Украины, которые отразились в принятии многочисленных решений о незаконном сокращении и расформировании боеспособных воинских частей и подразделений, необеспечении функционирования действенной системы управления ВС Украины, надлежащей территориальной обороне Украины, в результате чего Вооруженные силы Украины оказались небоеспособными и не готовыми для отпора актов вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)», - отметила она.

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На сегодняшний день, по словам Сарган, по указанному уголовному производству проведены обыски, в Печерский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании бывшему военачальнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана уведомлен о подозрении в совершении государственной измены (ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Матиос отметил, что в 2013 году, перед началом агрессии РФ, Замана сократил 17 тысяч человек из рядов ВСУ, в том числе более 14 тысяч военных, и расформировал более 70 воинских частей и соединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения. Среди прочего, добавил Матиос, установлено, что Замана вопреки прямой норме закона о предельной численности ВСУ в 2012 году сократил численность армии на 5000 боеспособных военных.

Сегодня, 25 февраля, Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании Замане меры пресечения. Подозреваемый не задержан, он находится в зале суда.

Справка. Владимир Замана - начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.