На Донбассе возникнет Приднестровье, зарабатывающее на контрабанде и получающее бесплатный газ - Иноземцев

Если на протяжении ближайших 15 дней серьезных нарушений соглашений удастся избежать, то наступит самая сложная часть процесса имплементация договоренностей - часть, в рамках которой они наверняка будут существенно пересмотрены.

Об этом рассказал российский доктор экономических наук и директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в интервью изданию "Новое время".

Иноземцев предположил, что позиция Запада, занятая в январе-феврале 2015-го, видимо, подтолкнула президента РФ Владимира Путина к поиску компромисса.

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"Президент России разумно предположил, что прекращение военных действий является таким благом, ради которого ответственные политики готовы пойти на политические уступки. В этом расчете есть верная составляющая: война прекратится и сменится переговорами, но они не приведут к значимому результату. Сепаратисты не захотят становиться главами районов, а Киев вряд ли будет готов изменить политический строй", - заявил он.

Российский экономист считает, что в результате Минские договоренности законсервируют сложившуюся ситуацию, и на востоке Украины возникнет новое Приднестровье, которое просуществует не один год, зарабатывая на полулегальной торговле углем, контрабанде, разворовывании российской помощи и "выдавливанием" из Украины бесплатных газа и электроэнергии.

"И вопрос, реинтегрируется ли оно в Украину или станет российским вассалом, зависит от того, насколько успешными окажутся экономические реформы в Украине", - подчеркнул Иноземцев.

Полный текст мнения Владислава Иноземцева читайте в выпуске журнала "Новое время" 20 февраля.