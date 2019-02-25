В Раде призывают запретить артистам, гастролирующим в РФ, представлять Украину на международном уровне

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности призвал правительство уделить внимание этому вопросу.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий призывает, чтобы Украину на международном уровне не представляли артисты, выступающие в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Обращаясь к первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву, Княжицкий сказал: «давайте мы сделаем так, чтобы в будущем Украину на международных форумах, как Евровидение, не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре, с песнями, которые принадлежат российским компаниям, и в дальнейшем могут быть элементами гибридной войны», - сказал депутат.

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Он призвал правительство уделить внимание этому вопросу и, «возможно, профинансировать поездку украинского певца на Евровидение, потому что для нашего государства в условиях гибридной войны это очень важно».

В свою очередь Кубив, говоря об Общественном телевидении и Евровидении, отметил, что «правительство не вмешивается в этот процесс».

«Второе - фракциями были делегированы независимые представители в Наблюдательный совет для избрания и заключения контракта. Это позиция Общественного телевидения, они должны взвесить и не бояться публично признать и принять то или иное решение», - сказал представитель правительства.

Как сообщал УНИАН, в данный момент отправка MARUV на Евровидение от Украины под вопросом, ведь певица должна подписать с "UA:Общественное" контракт с требованием исключить гастроли в России. При этом у MARUV на апрель запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.