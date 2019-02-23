Глупые иллюзии: журналист оценил вероятность переговоров по Донбассу в рамках Будапештского меморандума

Для РФ обращение к Будапештскому меморандуму будет означать признание его нарушения.

Изменение формулы переговоров по Донбассу на Будапештский формат вряд ли реалистично, заявил известный публицист и журналист Виталий Портников.

Изменение форматов переговоров зависит не от желаний кандидатов на пост президента, а от готовности участников процесса такой формат менять, подчеркнул он во время чата в Главреде.

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"Всегда надо помнить, что среди этих участников есть Россия, для которой обращение к Будапештскому меморандуму будет означать автоматическое признание его нарушения", - считает он.

В этой связи он предложил не путать предвыборные лозунги с реальной политикой.

"Ситуация на Донбассе заморозится на пять, а может, и на 25 лет, за кого бы украинцы не проголосовали на выборах президента. Потому что решение этой ситуации зависит исключительно от России, а не от украинского избирателя и поступков украинского президента. Украинцам надо научиться жить в мире конфликтов и противостояния, а не тешить себя глупыми иллюзиями", - добавил Портников.

Напомним, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что предложения о переводе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в рамки Будапештского меморандума являются нереалистичными.