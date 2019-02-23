Киев похоронил планы Путина о растерзании Украины и создании так называемой «Новороссии» на базе 9 областей - Порошенко

По словам президента, в течение 5 лет войны украинцы убедительно доказали, что у Путина никаких разрешений спрашивать не будут.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев похоронил планы президента РФ Владимира Путина относительно растерзания Украины и создания так называемой «Новороссии» на базе 9 областей.

Об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития Львовской области, которое состоялось в конференц-зале стадиона «Арена Львов».

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«Целью Путина отнюдь не был Крым или Донбасс, ненужные Путину. Крым и Донбасс были теми рычагами влияния, через которые Путин пытался влиять на всю Украину. Именно для этого была развернута дискуссия о «федерализации», о «Киев, услышь Донбасс», чтобы Путин давал нам разрешение, куда нам надо двигаться», - отметил он.

По словам Порошенко, в течение 5 лет войны украинцы убедительно доказали, что у президента РФ Владимира Путина никаких разрешений спрашивать не будут, украинский народ сам будет определять, куда ему двигаться, а Кремль не будет ставить Украине и Европе в целом своих условий.

«Очень рассчитывал в 2014 году Путин на нашу слабость, но он не знал главного - он не знал украинского народа. Пусть полистает страницы о Бандере, об УПА - там ответы на все наши успехи сейчас, пусть усвоит. Как изучит - пусть убирается вон из Украины. Он думал, что он знает Украину, потому что видел только политиков, которые традиционно прибывали к нему из Киева на полусогнутых ногах, кланялись и готовы были заключать выгодные Кремлю соглашения, будь то по газу, или касающиеся Крыма», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что украинский народ «похоронил» планы Путина.

«Мы защитили страну от уничтожения, от растерзания, потому что потом, когда он понял, что Западную Украину не убедить, он решил расколоть Украину по Днепру, создав на базе девяти 9 областей «Новороссию» или «Малороссию». Первое, что мы сделали - мы похоронили проект растерзания Украины, мы похоронили проект многовекторности, которым нас кормили долгие 23 года. Мы объединили страну», - подчеркнул он.