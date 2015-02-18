Правительство планирует сегодня утвердить Годовую национальную программу сотрудничества Украина-НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

”Сегодня правительство одобрит и внесет на рассмотрение президенту Украины Годовую целевую программу сотрудничества между Украиной и НАТО”, - сказал он.

По словам премьера, программа сотрудничества с Альянсом предусматривает 5 основных блоков.

"Мы видим ряд новелл в нашем усиленном сотрудничестве с Альянсом. Пять основных блоков, которые будут в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО. Первое - это модернизация систем связи и обмена информацией для Вооруженных сил Украины. ВСУ должны соответствовать стандартам стран-членов НАТО. Логистика и система связи - это тот объем работ, который должен выполняться нашими Вооруженными силами, Министерством обороны по программе сотрудничества с НАТО. И НАТО открыло специальный трастовый фонд для модернизации ВС страны", - сказал он.

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Второй блок, по словам Яценюка, это подготовка и социальная адаптация военнослужащих.

"Третий блок - это программа физической реабилитации, в том числе протезирование наших солдат, которые получили ранения. И уже по этой программе доступны 700 тыс. евро, за которые мы можем отправить наших военнослужащих для получения медицинской помощи и для проведения сложнейших операций и протезирования. Четвертый блок - это логистика и стандарты. Уже сейчас в гражданском бюджете НАТО доступно 200 тыс. евро на проведение модернизации логистической составляющей украинских ВС. И пятый блок - это киберзащита... В рамках нашего сотрудничества со странами-членами НАТО мы получили пятый трастовый фонд на кибербезопасность украинских ВС. Дополнительно три фонда, которые мы получили обязательство от стран-членов НАТО, будут также работать в Украине: трастовый фонд с перезахоронения радиоактивных отходов, и два дополнительные фонда - это совершенствование системы командования и обмена информации и фонд по утилизации легких вооружений и стрелкового оружия", - сказал Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что командующий силами НАТО в Европе заявил о "прямом российском военном вмешательстве" под Дебальцево.