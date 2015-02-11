Командующий сил НАТО в Европе заявил о "прямом российском военном вмешательстве" под Дебальцево

Кроме того, Ходжес указал на концентрацию нескольких батальонов Вооруженных Сил России около границы с Украиной, пишет Дождь со ссылкой на сообщение Reuters.

«Судя по количеству амуниции, типу вооружений, совершенно очевидно, что существует прямое российское военное вмешательство в районе Дебальцева», — сказал генерал Ходсес во время визита на базу НАТО в польском городе Щецин.

Читайте такжеСБУ: Россия скрывает гибель своих военных в Украине, подменяя документы погибшихКроме того генерал выразил беспокойство, «что в случае успеха в Дебальцево, внимание может быть переключено на Мариуполь». Ходжес также сказал, что на границе с Украиной якобы «сосредоточены 10 батальонов российских солдат».

Кроме того, Ходжес рассказал о том, что американская армия проведет обучение украинских военных для борьбы с сепаратистами на востоке страны. В совместных учениям примет участие один американский и три украинских батальона.