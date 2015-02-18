ЕС обвинил Россию в нарушении "режима тишины" и потребовал прекратить бои в Дебальцево

Как говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении УНИАН, Могерини призывает террористов и Россию немедленно выполнить Минские обязательства, иначе Евросоюз предпримет необходимые меры.

«Действия поддерживаемых Россией сепаратистов в Дебальцево являются четким нарушением режима прекращения огня. Сепаратисты должны прекратить все военные действия. Россия и сепаратисты должны немедленно и полностью выполнить обязательства, о которых было договорено в Минске, согласно резолюции Совета безопасности ООН, которая была принята 17 февраля, начиная с выполнения режима прекращения огня и отвода всего тяжелого оружия", - заявила Могерини.

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От имени Евросоюза она призывает предоставить немедленный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и разрешить осуществлять мониторинговые функции и функции верификации в Дебальцево, вокруг этого города и в любых местах, если миссия этого потребует.

«Также должен быть обеспечен безопасный проход для всех, кто хочет покинуть эту территорию. ЕС готов принять необходимые меры в случае, если будут продолжены бои и другое негативное развитие, которые будут нарушать Минские договоренности», - подчеркнула Могерини.