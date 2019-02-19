Окружной суд запретил НАБУ расследовать дело в отношении депутата Рады Геллера

НАБУ временно не может проводить аналитическую работу.

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое обратилось в НАБУ с просьбой расследовать декларирование недостоверной информации депутатом Верховной Рады Евгением Геллером (группа "Партия "Відродження").

Об этом говорится в письме НАПК, текстом которого располагают Українські Новини.

Так, 21 января Окружной суд принял решение об обеспечении административного иска, согласно которому действие решений НАПК "О результатах полной проверки декларации Геллера за 2017 год" и "Об утверждении обоснованного вывода о наличии признаков правонарушения, связанного с коррупцией" и направление решения о результатах проверки декларации депутата в НАБУ приостановлено до рассмотрения дела по существу.

В письме также говорится, что 14 декабря 2018 года НАПК утвердило обоснованный вывод об обнаружении в действиях Геллера состава уголовного правонарушения по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) и направило его в НАБУ, которое 15 января по данному факту начало аналитическую проверку.

Как сообщалось, депутат Геллер задекларировал подарок за 17,9 млн грн.

Ранее, Окружной суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.