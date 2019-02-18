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В ЕС напомнили России, что она несет особую ответственность за выполнение Минских соглашений

17:31, 18 февраля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини напоминает, что Россия несет особую ответственность за выполнение Минских соглашений.

Об этом Могерини сказала по итогам заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Она отметила, что неоднократно заявляла, при каких условиях санкции против РФ могут быть отменены.

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"Во-первых, и наиболее важно, - уважение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности Украины и полное выполнение Минских соглашений. Они должны быть воплощены обеими сторонами и, несомненно, полноценно, но Россия имеет особую ответственность в этом", - отметила Могерини и добавила, что Россия полностью осознает это.

"И опять же, моя последняя беседа с министром иностранных дел Лавровым в прошлую пятницу касалась этого", - отметила Могерини.

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Теги: #Россия#Могерини#Минские соглашения