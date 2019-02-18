Совет ЕС согласовал "азовский пакет" санкций против РФ: у Порошенко заявили, что "это только начало"
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина будет работать над расширением принятого Советом ЕС «азовского пакета» санкций против РФ.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Елисеев сообщил на брифинге в Киеве.
«Для нас принципиально важно, что известный керченский акт российской агрессии еще больше консолидировал международную поддержку, поэтому говорили и обсуждали так называемый «азовский пакет» санкций и, как следствие, наши партнеры и США, и ЕС были едины, что такой пакет санкций должен быть принят», - заявил он.
По его словам, международные партнеры Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержали идею о том, что цена российской агрессии должна постоянно расти.
«Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности - УНИАН) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которое сегодня состоялось, и я хотел бы сказать, что принципиально важно, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение о новом пакете санкций - так называемом «азовском», - отметил Елисеев.
«Это только начало. Мы на этом не будем останавливаться и, я думаю, что мы будем работать дальше с тем, чтобы «азовский пакет» наполнялся содержанием и расширялся, и усиливался», - подчеркнул он.