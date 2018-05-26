Еврокомиссар об Украине в ЕС: Надо сосредотачиваться на вопросах, достижимых в ближайшем будущем

Еврокомиссар Хан призвал прагматично смотреть на будущее отношений Украины и ЕС.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан отмечает, что Украине нужно сосредоточиться на вопросах, которые могут быть достижимы в ближайшем будущем, а не на перспективе присоединения к Евросоюзу.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции «Радио НВ».

На вопрос, имеет ли Украина перспективу членства в Евросоюзе, Хан ответил: "Я думаю, мы все должны быть более прагматичными и смотреть, что будет более достижимым в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это об управлении ожиданиями, и мне кажется, что люди ожидают достойной жизни, иметь работу и достойный заработок, хотят иметь в жизни перспективу, когда они могут дать необходимое образование и квалификацию своим детям. И именно это то, чего мы пытаемся достичь посредством Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, а именно: сделать украинскую экономику более конкурентоспособной на европейском и мировом уровне. И если это произойдет, то это будет мощный толчок в условиях жизни граждан Украины. Я считаю, вы будете сфокусироваться на этом "

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"Если вы вспомните последний саммит "Восточного партнерства", то мы предложили 20 задач, которые надо сделать до 2020 года, и которые, в случае внедрения, усилили бы дальнейшие связи между Украиной и Европой. Итак, давайте смотреть на то, что возможно достичь в обозримом будущем", - добавил Хан.

Он отметил, что Украина является европейской страной, но первейшей целью должно быть усиление связей между Украиной и ЕС.

В то же время еврокомиссар считает, что введение безвизового режима является одним из элементов усиления связей. "Как вы знаете, сейчас мы пытаемся расширить европейскую транспортную систему: шоссе, дорогу к нашим восточным соседям до 2030 года. Это еще одно доказательство нашей приверженности укреплению отношений с нашими соседями", - сказал Хан.

"Если мы будем успешными во всех этих вопросах, если мы избавимся от разницы в уровне жизни в Украине и ЕС, то тогда увидим, что может быть следующим шагом", - подытожил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 11 мая председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявлял, что Украина в настоящее время не имеет перспективы членства в Евросоюзе.