Порошенко обсудил с генсеком НАТО амбиции Украины получить План действий по членству

Президент Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг согласовали направления сотрудничества между Украиной и НАТО в ближайшие годы.

Президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом амбиции Украины получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Сегодняшняя встреча с генсекретарем НАТО была первой после принятия Верховной Радой предложений Президента относительно изменений в Конституцию о закреплении курса в НАТО и ЕС», - отметил он.

По словам Порошенко, «в этих новых реалиях» стороны обсудили направления сотрудничества между Украиной и НАТО в ближайшие годы.

«Речь идет об амбициях по ПДЧ, о ежегодных национальных программах, на двустороннем уровне - развитии сотрудничества по повышению безопасности на всех направлениях, начиная от кибербезопасности и заканчивая увеличением мощности оборонительного оружия Украины», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.