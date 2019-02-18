Порошенко договорился со Столтенбергом об усилении возможностей ВМС Украины

Президент Украины и генсек НАТО также обсудили «пути разблокирования ситуации в районе Азова».

Президент Украины Петр Порошенко скоординировал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом меры по усилению возможностей ВМС Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил на брифинге в Киеве.

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По его словам, встреча Порошенко со Столтенбергом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности была использована для того, чтобы «из первых уст довести наши амбиции, наши стремления, было четко подчеркнуто наше стремление получить План относительно членства, и важно, что мы получили от генсека НАТО четкое заверение, что двери НАТО были и остаются открытыми для Украины».

Елисеев отметил, что Порошенко также обсудил с Столтенбергом «пути разблокирования ситуации в районе Азова», скоординированные меры по усилению возможностей Украины в области ВМС.

Также была достигнута договоренность о визите летом этого года «мощной» делегации Североатлантического совета в Украину.

«Сейчас согласовываются даты такого визита», - добавил он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.