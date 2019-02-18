Мосийчук против Супрун: в деле назначен новый судья

Депутаты от "Радикальной партии" подали ряд судебных исков против и.о. министра здравоохранения.

В деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука против.и.о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун назначили нового судью – им будет Татьяна Скочок.

Об этом в Facebook сообщил судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

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«Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по «Делу Супрун» (№640/463/19 по иску народного депутата И. Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины У. Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок», - отметил он.

При том, Санин сообщил, что Мосийчук подал еще один иск против Супрун, а также иск против премьер-министра.

Кроме того, еще один иск против Супрун подал нардеп-«радикал» Алексей Ленский.

«- в ОАСК поступил иск от И. Мосийчука в котором Ответчиком определен Премьер-министр Украины, и.о. Министра здравоохранения Украины У. Супрун указана как третье лицо (дело №640/1748/19);

- в ОАСК поступил иск от И. Мосийчука в котором Ответчиком определен и.о. Министра здравоохранения Украины У Супрун (дело №640/1766/19);

- в ОАСК поступил иск от А. Ленского, в котором Ответчиком определена и.о. Министра здравоохранения Украины У. Супрун (дело №640/2709/19)», - указал судья.

Ранее Суд удовлетворил самоотвод судьи Сергея Каракашьяна, который рассматривал "дело Супрун".

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра.

Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра. 5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу Ульяны Супрун.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун от должности.