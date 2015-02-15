Франция: Санкции против РФ усилят, если "минские соглашения" сорвутся

Об этом заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус в интервью нескольким французским журналистам, которое транслировалось в эфире телеканала iTele.

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В то же время, по его словам, в случае честного выполнения Минского договора (который он называет термином "Минск-2")санкционное давление будет уменьшено.

"Диалог с Россией достаточно жесткий", - заявил он.

"Если ситуация будет улучшаться, санкции будут уменьшаться. Если же Россия или сепаратисты не будут выполнять (требования минского соглашения) - будут новые санкции", - подытожил министр, пишет Украинская правда.

"Путин хочет утвердить свое влияние на соседние страны. Конечно речь не идет об аннексии, поскольку это будет очень сложно с точки зрения легитимизации и международного права", - пояснил он.

Как сообщала Европейская правда, Лоран Фабиус также рассказал журналистам некоторые подробности закрытых переговоров в Минске, и сообщил, что наибольшие споры были о двух пунктах договоренностей - о статусе Донбасса и о контроле за границей.