Главное за ночь

09:00, 15 февраля 2015
Политика
5506 0

Обзор главных событий за ночь.

REUTERS

На 5:00 режим перемирия сохраняется, зафиксировано 10 обстрелов позиций АТО - пресс-служба президента.

В "Азове" заявили о прекращении успешного наступления под Мариуполем из-за перемирия.

Шокин выступил с заявлением по поводу задержания Ефремова.

Порошенко подчеркнул, что под Дебальцевом котла нет.

Мир на востоке Украины находится под угрозой срыва из-за действий боевиков - Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter