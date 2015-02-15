Главное за ночь
09:00, 15 февраля 2015Политика
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Обзор главных событий за ночь.
REUTERS
На 5:00 режим перемирия сохраняется, зафиксировано 10 обстрелов позиций АТО - пресс-служба президента.
В "Азове" заявили о прекращении успешного наступления под Мариуполем из-за перемирия.
Шокин выступил с заявлением по поводу задержания Ефремова.
Порошенко подчеркнул, что под Дебальцевом котла нет.
Мир на востоке Украины находится под угрозой срыва из-за действий боевиков - Порошенко.
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