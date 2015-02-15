В "Азове" заявили о прекращении успешного наступления под Мариуполем из-за перемирия

"Андрей Билецкий только что объявил о приостановке наступательной операции на востоке в связи с перемирием. Стоит отметить, что нелегко ему далось это решение, ведь перед нами - разбитая вражеская армия, которая пока неспособна на сопротивление", - сказано в сообщении батальона.

Также пресс-служба батальона сообщает, что в результате тяжелых боев, которые продолжались с 05:00 утра, враг полностью выбит из населенного пункта Широкино.

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Сообщается также о трех погибших и 50 раненых бойцов батальона. "Присутствуют значительные потери в технике, но боеспособность подразделения сохранилась", - уверяют в "Азове".

Ранее УНИАН сообщал, что под Широкино ранены около 20 бойцов "Азова".