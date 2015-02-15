Шокин выступил с заявлением по поводу задержания Ефремова

Председатель Генеральной прокуратуры Украины Виктор Шокин выступил с заявлением по поводу задержания бывшего председателя фракции Партии Регионов Александра Ефремова.

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"Я хочу сообщить, что сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины была проведена спецоперация по задержанию бывшего председателя фракции Партии Регионов в Верховной Раде Ефремова Александра Сергеевича, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины. То есть в злоупотреблении служебным нарушениям при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге", - заявил Генпрокурор.

Ранее УНИАН сообщал, что Генпрокуратура совместно с СБУ задержали Ефремова.