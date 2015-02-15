Порошенко подчеркнул, что под Дебальцевом котла нет
В то же время президент отметил, что ситуация на Дебальцевском плацдарме вызывает особую тревогу.
Президент Украины Петр Порошенко сегодняв заявлении из Генерального штаба, которое транслировалась в прямом эфире, отметил, что хотя ситуация под Дебальцевым вызывает особую тревогу, котла там нет.
Читайте такжеПорошенко призвал ОБСЕ немедленно начать мониторинг прекращения огня в Дебальцево
“На сегодня особую тревогу и внимание вызывает ситуация на Дебальцевском плацдарме, именно плацдарме, а не котле, ибо славные ВСУ удержали рубежи, которые были определены для обороны главнокомандующим. Мы видели, что российская сторона проявила чрезмерный интерес к Дебальцевскому плацдарму во время переговоров в Минске”, - отметил он.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заявил, что процесс установления мира на востоке Украины находится под угрозой срыва из-за действий боевиков под Дебальцево.