На сайте Нацгвардии появилось и исчезло "сообщение Яроша о наступлении", которое приписывают хакерам
На сайте Нацгвардии появилось и исчезло сообщение якобы от имени Дмитрия Яроша, где утверждалось, что два "его батальона" ведут наступление под Дебальцево.
Сообщение сразу растиражировали российские онлайн-СМИ, включая сайты РИА Новости, ТАСС, LifeNews, канала Минобороны РФ "Звезда" и другие.
В соцсетях распространяется информация, что сайт Нацгвардии было сломано.
Некоторые особенности сообщения косвенно свидетельствуют в пользу данной версии. В частности, в заголовке сообщения сделана орфографическая ошибка, характерная для русско-украинского переводчика Google Translator, формат сообщения не соответствует стандарту сайта, выражение "мои батальоны" несвойствененно манере речи Дмитрия Яроша.
Напомним, во время выборов Президента Украины в мае прошлого года сайт ЦИК был сломан с целью фальсификации результатов выборов, после российские СМИ сообщили, что побеждает Дмитрий Ярош.