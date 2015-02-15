На сайте Нацгвардии появилось и исчезло "сообщение Яроша о наступлении", которое приписывают хакерам

Сообщение сразу растиражировали российские онлайн-СМИ, включая сайты РИА Новости, ТАСС, LifeNews, канала Минобороны РФ "Звезда" и другие.

В соцсетях распространяется информация, что сайт Нацгвардии было сломано.

Некоторые особенности сообщения косвенно свидетельствуют в пользу данной версии. В частности, в заголовке сообщения сделана орфографическая ошибка, характерная для русско-украинского переводчика Google Translator, формат сообщения не соответствует стандарту сайта, выражение "мои батальоны" несвойствененно манере речи Дмитрия Яроша.

Напомним, во время выборов Президента Украины в мае прошлого года сайт ЦИК был сломан с целью фальсификации результатов выборов, после российские СМИ сообщили, что побеждает Дмитрий Ярош.