Украина все еще рассчитывает на победу здравого смысла над имперскими амбициями - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.

“Наши партнеры и друзья, опираясь на собственные разведывательные данные, подтверждающие не только наличие российских танков, систем залпового огня, бронетранспортеров под Дебальцево и в других точках, но и констатируют концентрацию на границе новых партий военной техники, готовой к вторжению на нашу родную землю через пока не контролируемые нами участки границы”, - сказал Порошенко.

В то же время он добавил, что Украина все еще рассчитывает на победу здравого смысла над болезненными имперскими амбициями и ожидает, что "тот, кто в свое время дал отмашку на начало боевых действий на Донбассе, наконец опомнится и скомандует прекратить стрельбу с нуля часов в воскресенье”.

Читайте такжеПорошенко введет военное положение по всей Украине, если не будет мираТакже президент добавил, что до прекращения осталось 10 часов и заметил, что на сегодня Украина находится “перед очень важной развилкой: или враг прекращает огонь и начинается деэскалация, а затем и политическое урегулирование, или враг навязывает эскалацию конфликта и нам, и Европе, и всему миру”.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.