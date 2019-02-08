Революция в Венесуэле: Климкин призвал Мадуро положить конец страданиям, вызванным узурпацией власти

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Украина в контакте с партнерами поддерживает усилия главы парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо организовать досрочные выборы президента страны. В январе присягу президента принес Николас Мадуро.

Украина призывает президента Венесуэлы Николаса Мадуро прекратить узурпацию власти. Об этом в Twitter 8 февраля заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Венесуэла заслуживает достойного лидера и жизни. Мы призываем Мадуро положить конец страданиям, вызванным узурпацией власти, что позволило бы оказывать гуманитарную помощь.

В контакте с партнерами мы будем поддерживать председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в его усилиях по организации демократических выборов", - написал он.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.