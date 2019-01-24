Климкин сравнил борьбу венесуэльцев с украинским "драйвом" времен Майдана
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что борьба венесуэльцев за свободу и справедливость некоторым образом напоминает украинский «драйв» времен Революции достоинства.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.
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"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Пытаюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - отметил Климкин.
Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.
США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису.
23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.
Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.