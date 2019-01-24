Климкин сравнил борьбу венесуэльцев с украинским "драйвом" времен Майдана

Глава МИД Павел Климкин заявил, что надо поддержать тех, кто отстаивает право на свободное будущее.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что борьба венесуэльцев за свободу и справедливость некоторым образом напоминает украинский «драйв» времен Революции достоинства.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

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"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Пытаюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - отметил Климкин.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.