Кива называет популистскими очередные изменения в Конституцию, принятые Радой в четверг

Политик уверен, что власть преподнесет сегодняшнее решение как "великое" достижение и "остаточне прощавай" России.

Изменения в Конституцию Украины, принятые Верховной Радой в четвер по представлению президента, являются популистскими и они никак не повлияют на уровень жизни украинцев, убежден лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

"Парламент используют как предвыборный механизм для обмана обычных людей. Когда нет реальных экономических, социальных или геополитических достижений - достают из рукава обещания и эфемерные понятия - все то, что пощупать нельзя: Томос, язык. Теперь курс на ЕС и НАТО", - сказал глава политсилы.

Политик отметил, что людям замыливают глаза перспективами, а по факту никаких улучшений качества жизни не происходит.

«Нам обещают достойную жизнь в далеком будущем, вместо того, чтоб уже сейчас поднимать уровень зарплат и пенсий, снижать цены на продукты и тарифы ЖКХ. Многие просто не доживут до момента, когда уровень жизни в стране станет европейским, а армия будет отвечать стандартам НАТО», - подчеркнул он.

Также Илья Кива уверен, что власть преподнесет сегодняшнее решение, как «великое» достижение и "остаточне прощавай" России.

«Необходимо понимать, нам с вами не станет легче жить после сегодняшнего «великого», а его именно так будут нам с вами преподносить, решения украинского Парламента. Это все пустая болтовня! Закрепление курса не гарантирует нам безбедную старость и счастливую жизнь. Не заработают заводы и люди не вернуться с заработков обратно в Украину, пока мы не избавимся от воровской власти и не начнем строить новое, сильное государство внутри нашей страны», - подытожил лидер СПУ.