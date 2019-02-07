Яценюк о принятии парламентом обращения к НАТО: Следующий шаг – это план конкретных действий для членства в Альянсе

Сегодня в Верховной Раде принято историческое конституционное решение о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО.

По инициативе «Народного фронта» Верховная Рада обратилась к НАТО относительно получения практического механизма получения Украиной членства в Альянсе.

«Это наша инициатива, наш совместный курс и наше будущее», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем сообщении на Facebook 7 февраля.

Он напомнил, что сегодня в Верховной Раде принято историческое конституционное решение о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО.

«Следующий шаг – это практическое воплощение этого выбора. Именно это предлагает «Народный фронт», - написал Арсений Яценюк.

Представляя проект постановления, автор документа, руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак подчеркнул: «Надо отбросить условности довоенной жизни. С 2014 года мир стал другим. Сегодня и Альянс, и Украина живут в новых, уникальных, беспрецедентных обстоятельствах».

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«Украина сейчас защищает от российского вторжения не только себя, но и Европу. Наша борьба – это борьба за весь свободный мир. Украина заслужила на значительно большую поддержку со стороны Альянса", - подчеркнул Бурбак.

Он также обращусь к скептикам в парламентском зале и посоветовал вспомнить как они видели перспективы безвізу, исков в Стокгольмский арбитраж против «Газпрома»: «Вспомните и сравните с настоящим. Просто помните про нашу правоту, верьте в силу украинской нации. Мы идем вперед. И у нас все будет хорошо. Украина будет в НАТО! И впоследствии Альянс будет благодарен нам за настойчивость», - подчеркнул Максим Бурбак.