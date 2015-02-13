Порошенко: нет уверенности в выполнении минских договоренностей

Об этом он сказал в учебном центре Национальной гвардии в Новых Петровцах Киевской области.

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"Нам удалось достичь договоренностей, которые дают надежду, что события на Донбассе из горячей стадии перейдут в состояние политического урегулирования. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий и чтобы я не производил впечатления наивного человека. Нам до мира еще ой как далеко. И твердой уверенности, что условия мира, которые подписаны в Минске, твердо будут выполняться, нет ни у кого. Но особенность вчерашних договоренностей - что переговоры проводились не в рамках трехсторонней контактной группы, а непосредственно президентом Франции, президентом Украины, канцлером Германии с президентом РФ Путиным. И есть надежда, что отныне, все же, ситуация пойдет по пути деэскалации, прекращения огня, отвода тяжелого оружия, и именно этот путь, я надеюсь, приведет нас к миру", - сказал Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Минск 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер. Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на Донбассе с15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.