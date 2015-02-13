Олланд: Лидеры «нормандской четверки» планируют новую встречу
Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что лидеры «нормандской четверки» планируют новую встречу.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по его словам, на следующей неделе выполнение Минских договоренностей будет обсуждаться по телефону, а через несколько недель президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин могут снова встретиться лично.
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Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.
По итогам переговоров утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.
Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отведение всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.