Олланд: Лидеры «нормандской четверки» планируют новую встречу

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по его словам, на следующей неделе выполнение Минских договоренностей будет обсуждаться по телефону, а через несколько недель президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин могут снова встретиться лично.

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Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отведение всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.