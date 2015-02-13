ЕС не отменит новые санкции против РФ, вступающие в силу 16 февраля - Меркель

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство DPA, об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 12 февраля.

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В принятом пакете мер речь идет о запрещении на въезд и замораживании счетов определенных физических и юридических лиц из числа террористов и россиян, которые их поддерживают. Фамилии этих 19 человек и список из девяти организаций пока еще не обнародованы.

Меркель объяснила, что именно эти санкции приняли как реакцию на обстрел Мариуполя боевиками, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Кроме того, на саммите Еврокомиссию призвали подготовить новые возможные санкции против России, если в этом будет потребность, отметила она, добавив, что в ЕС должны быть открытыми все возможности для реакции.

Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, не исключил даже возможного послабления санкций против России, если достигнутые в Минске договоренности будут соблюдены, сообщает Reuters.

В то же время президент Европейского Совета Дональд Туск, говоря о перспективе возможных дальнейших санкций, отметил, что ЕС готов к действиям, даже к новым санкциям, если нужно. "Мы очень осторожны, имея огорчительный опыт с первыми Минскими договоренностями. Поэтому наше доверие к доброй воле президента Путина ограничено", - сказал Туск.