Меркель: Минские договоренности - «проблеск надежды», которым нужно воспользоваться

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала, прибыв на неформальный саммит ЕС в Брюссель.

«Это проблеск надежды, не больше и не меньше. Мы попытаемся этим воспользоваться», - заявила Меркель.

Она отметила, что сейчас «очень важно, чтобы за словами последовали действия».

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Как сообщалось, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки», которые продолжались свыше 16 часов, утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Новые договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают, в частности, прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров по Украине в Минске президент России Владимир Путин надавил на лидеров боевиков с тем, чтобы согласовать прекращение огня с субботы, 14 февраля.