Российский политолог: Для Путина Украина является лишь пространством для маневров

Об этом в эфире ТСН заявил российский политолог Станислав Белковский. По его словам, содержание Минских договоренностей-II, которые фактически создали Приднестровье-II в том, что Путин действительно может так сделать.

"Нет никаких ограничений для него. И Путин не признал себя стороной конфликта. Это также нужно осознать, как важный результат этих договоренностей. Он всегда может сказать, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" действуют на свое усмотрение и он не отвечает за их решение", - говорит политолог.

Одновременно он подчеркнул, что договоренности, достигнутые накануне в Минске, никак не отличается от Минских договоренностей-І, которые были достигнуты 19 сентября прошлого года.

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"Разница лишь в том, на мой взгляд, сейчас это уже было скреплено четырьмя лидерами, а не только представителями тех или иных сторон без полномочий, потому что Ангела Меркель и Франсуа Олланд выполняли свои обязательства перед Европой относительно достижения мира любой ценой", - говорит Белковский.

"В отношении Владимира Путина, на мой взгляд, по итогам Минских встреч-II, он считает, что переиграл своих оппонентов. Он создал Приднестровье-II на территории Донецкой и Луганской областей и в нем нет суровых обязательств относительно других сторон", - продолжает эксперт.

В то же время, он отметил, что конечная цель Путина - возвращение к Ялтинско-Постдамскому миру, который исчез более 25 лет назад.

"Путиным руководит обида на Запад. Он хочет доказать, что он является лидером, с которым надо общаться, с которым надо договариваться по принципиальным вопросам судьбы современного мира, несмотря на поражение СССР в Холодной войне. Запад на это согласиться не может", - сказал он.

"Украина является лишь поводом, пространством для маневров Путина...Я считаю, что Путин играет против истории. Он хочет вернуться к Ялтинско-Постадамскому миру, что невозможно. Но в тактическом смысле, это может быть очень вредно и опасно не только для Украины и Европы, но и для всего мира. Потому что с точки зрения политических амбиций Путин может пойти очень далеко", - добавил политолог.

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Он также отметил, что в тактическом смысле, надо готовиться к длительному кризису, который может продлиться два или три года.

"Но я считаю, что даже в среднесрочной перспективе Путин проиграет. У меня нет апокалиптических прогнозов. Потому что Путин понимает, что он проиграл главную игру - игру за любовь Запада", - подчеркнул Белковский.

"Но какой будет месть Путина - узнаем в ближайшие два года. Это может быть болезненным и для Украины, и для России, и для Европы в целом", - резюмировал он.