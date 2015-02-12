Турчинов: залогом мира и стабильности в Украине должна быть украинская армия

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом Турчинов сказал на встрече с послом Японии в Украине Суми Шигеки и послом Великобритании в Украине Саймоном Смитом.

Во время встреч были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между странами и противодействия агрессии на востоке Украины.

По словам Турчинова, залогом мира и стабильности в Украине должна стать «только сильная украинская армия».

«Сегодня украинская армия защищает не только свою страну, она защищает мир и стабильность в Европе», - сказал секретарь СНБО.

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В этом контексте он отметил, что именно поэтому власти одним из своих приоритетов видят «построение надежных Вооруженных сил, обеспеченных современным оружием».

В свою очередь послы Японии и Британии отметили, что их страны «готовы всячески поддерживать Украину».

«Пока мы не будем уверены в том, что РФ выполнит достигнутые договоренности в Минске, режим санкций будет продолжать применяться», - сказал Смит, отметив, что мир должен продемонстрировать России, «сколько стоит агрессия».