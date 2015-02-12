Декларированная в Минских соглашениях амнистия беспокоит голландских депутатов

Об этом сообщает голландский ресурс DutchNews.

В частности, депутат партии Христианско-демократический призыв (CDA) Питер Омцигт (Pieter Omzigt) заявил, что его партия желает знать, что означают Минские соглашения для расследования катастрофы, а депутат рабочей партии Михиль Сервас (Michiel Servaes) подчеркнул, что любые ограничения расследование аварии самолета из-за мирных соглашений являются недопустимыми.

Читайте такжеОпубликован полный текст документа "нормандской четверки"Министр иностранных дел Голландии Берт Кундерс (Bert Koenders) сообщил, что не имеет достаточной осведомленности относительно провозглашенной в соглашениях амнистии.

"Главное для Голландии - это чтобы преступников доставили в суд и наказали", - отметил министр.

В итоговом документе, подписанном ночью участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, есть пункт об амнистии, который обязывает стороны "обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".